O lateral-esquerdo Renê cometeu a falha que se transformou no empate do Belgrano pouco antes do intervalo. E, como já fez em outras ocasiões em que também foi responsável por um mau resultado do Inter, não se omitiu de falar. Após a partida que tirou do Colorado a chance de se classificar direto para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, a derrota por 2 a 1, explicou: