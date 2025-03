Thiago Maia treina separado do grupo e tem futuro indefinido no Inter

Thiago Maia não foi relacionado para o Gre-Nal 445. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Enquanto os jogadores relacionados para o Gre-Nal 445 já estão concentrados à espera do clássico deste sábado (8), na Arena, o volante Thiago Maia treina separadamente dos demais. O atleta retomou suas atividades no CT Parque Gigante, mas ainda não está totalmente reintegrado ao elenco. E não existe uma definição de quando isso vai ocorrer.

Na tarde desta sexta-feira (7), Thiago Maia foi convocado para um treinamento no CT Colorado. No entanto, a atividade dos atletas relacionados para o Gre-Nal ocorreu no período da manhã. Logo após, os convocados se deslocaram à concentração.

Como Thiago Maia ficou mais de dez dias afastado das atividades, o seu retorno aos treinamentos será de forma gradual. Na última quinta-feira (6), por exemplo, o volante já havia participado de atividade separada do restante do elenco.

Não existe ainda uma certeza de quando ele será reintegrado normalmente aos treinamentos. E a própria negociação para sua ida ao Santos poderia sofrer uma nova reviravolta. Para que isso ocorra, porém, a equipe da Vila Belmiro deverá apresentar as garantias bancárias exigidas pelo Flamengo.

— Não tenho como pensar no Thiago Maia nesse momento porque não está nas mãos do treinador. Está nas mãos da direção de todo o imbróglio que está tendo em cima disso — disse Roger Machado quando perguntado sobre a utilização do jogador.

Para o Gre-Nal deste sábado, Roger Machado conta com os volantes Fernando, Ronaldo, Bruno Henrique e Luis Otavio à disposição. Este último, recuperado de lesão muscular.