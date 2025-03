Zelensky destaca avanço nas negociações com EUA às vésperas de reunião na Arábia

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que esta sexta-feira, 7, foi marcada por "trabalho intenso" com a equipe do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, "em vários níveis". Em publicação no X, o líder ucraniano destacou que "o tema é claro: paz o mais rápido possível, e segurança da forma mais confiável possível".

O avanço nas negociações entre os dois países ocorre no mesmo dia em que Trump publicou em seu perfil na Truth Social ameaças de sanções e tarifas "em larga escala" contra a Rússia, com o objetivo de levar russos e ucranianos "à mesa de negociações agora, antes que seja tarde demais". O republicano também afirmou que o conflito não pode "terminar em uma Terceira Guerra Mundial".

Nesta quinta, 6, Zelensky confirmou que se encontrará com "parceiros americanos" na Arábia Saudita na próxima segunda-feira, após reuniões bilaterais com o príncipe herdeiro saudita, como parte das negociações para encerrar a guerra com a Rússia. Hoje, o líder ucraniano escreveu no X que está "preparando uma reunião para acelerar a paz e fortalecer as bases da segurança".