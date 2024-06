O atacante Enner Valencia, do Inter, foi convocado pela seleção do Equador para a disputa da Copa América e de três amistosos previstos para ocorrer antes do torneio. Com a confirmação na lista do técnico Félix Sánchez, o atleta pode desfalcar a equipe colorada em até 11 jogos no período, entre Brasileirão, Sul-Americana e Copa do Brasil.