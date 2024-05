Uma das estruturas do Inter que menos foi afetada pela enchente foi a Morada dos Quero-Queros, em Alvorada. O CT que abriga a base colorada chegou a ficar alagado, especialmente no fim da semana passada, mas a água escoou rapidamente. O trabalho dos funcionários agora é para reparar problemas no gramado causados pela alta do Arroio Feijó.