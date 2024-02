O Inter está cada vez mais confiante na antecipação da chegada de Rafael Borré. O Werder Bremen, da Alemanha, clube com o qual o atleta tem contrato até 30 de junho, contratou no apagar das luzes da janela de transferências um substituto para o centroavante, o que aumenta consideravelmente a perspectiva de uma liberação antecipada do colombiano ainda em fevereiro.