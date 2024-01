O Inter definiu uma estratégia para conseguir a liberação antecipada de Rafael Borré. Após chegar a um acordo com o Eintrach Frankfurt-ALE pela compra do atacante, a direção colorada, através de intermediários, informou o Werder Bremen-ALE, que está disposta a negociar um acordo para a quebra antecipada do contrato de empréstimo do colombiano, que vai até 30 de junho. Agora, a postura do clube gaúcho será de esperar os alemães. O desejo do jogador de atuar no Beira-Rio é considerado o principal trunfo colorado nas tratativas.