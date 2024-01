Depois de mais uma semana como uma comitiva na Alemanha, o Inter anunciou oficialmente Rafael Santos Borré como novo reforço nesta quarta-feira (17). O colombiano retorna à América do Sul após três temporadas na Europa e chega com o status de ter sido o goleador da vitoriosa era Marcelo Gallardo no River Plate. No Eintracht Frankfurt, ele foi um dos destaques da conquista da Liga Europa, na temporada 2021.