A foto de Rafael Borré com a camisa do Inter, logo após o anúncio oficial do acerto com o jogador, deixou irritada a direção do Werder Bremen, onde o colombiano atua por empréstimo até junho. Em entrevista na tarde desta quarta (17), o diretor de futebol do clube alemão, Clemens Fritz disse estar "surpreso" com a postura colorada na negociação.