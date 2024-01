O Inter enfim anunciou a contratação de Rafael Borré. Conforme apurado por GZH, o clube gaúcho pagará ao Eintracht Frankfurt-ALE a quantia de R$ 6,2 milhões (R$ 33,3 milhões) por 80% dos direitos econômicos do atleta e mais um bônus de até 15% do valor da transferência se o jogador atingir metas específicas ao longo do contrato. O valor será pago em quatro parcelas anuais.