Fazia mais de meio século que o Inter não perdia para o Guarany de Bagé. Mais precisamente, desde 1967. Pois nesta quarta-feira (31), na partida válida pela quarta rodada do Gauchão, essa marca foi quebrada. Com um time reserva no primeiro tempo e com cinco titulares no segundo, os colorados levaram 2 a 1 do time de Bagé, para a festa da torcida local no Estrela D'Alva lotado. Pedro Henrique, de pênalti, marcou o gol da equipe de Eduardo Coudet, Michel e Tony Júnior foram os goleadores dos comandados de William Campos. Com o resultado, o Inter perdeu a liderança.