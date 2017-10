Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

— Foi um jogo horroroso.

Se D'Alessandro, o capitão, o jogador mais importante, a bandeira de quase uma década do Inter, definiu assim a atuação do time no 0 a 0 com o Boa, na terça-feira, pela 30ª rodada da Série B, não há como contestar. Diante de um adversário que chegou a Varginha depois dos próprios colorados e vindos de uma derrota para o lanterna ABC (era a terceira seguida, a propósito), o time de Guto Ferreira teve uma atuação sem inspiração e quase nada fez para vencer. Se é verdade que o ponto conseguido pelo empate aproxima os gaúchos da Primeira Divisão, também deixou claro que, para enfrentar competições mais fortes no ano que vem, há muito a melhorar.

Todas as pessoas ouvidas depois da partida concordaram com o argentino. Roberto Melo, vice de futebol, foi o primeiro:

— Não fizemos uma boa partida, bem pelo contrário.

O dirigente justificou a queda de rendimento pelos desfalques. A equipe não teve quatro titulares habituais: Rodrigo Dourado, Sasha, Edenilson e Damião.

— Perdemos jogadores importantes e não tivemos peças que dessem uma reposição no mesmo estilo do jogo — acrescentou Melo.

Guto Ferreira também viu nas ausências dos jogadores a razão para uma atuação "tão abaixo do que vinha apresentando".

— É difícil trocar tantas posições ao mesmo tempo, mexe na estrutura. E não é que não tenhamos reposição em qualidade, mas elas não são próximas em característica — alegou o treinador cujo time em dois jogos contra uma equipe do interior mineiro que ocupa a parte de baixo da tabela e ainda luta contra o rebaixamento, fez apenas um ponto e nenhum gol — O Boa é uma equipe extremamente técnica, mas de muita competitividade, e isso nos causou competitividade.

Entre as reposições do time colorado, uma delas recebeu defesa especial. O menino Jéferson, 20 anos, que fez sua estreia no grupo principal, foi substituído no intervalo, após 45 minutos ineficientes.

— O Jéferson não teve culpa de nada da atuação. Foi recém a estreia dele — comentou D'Alessandro.

— Jéferson foi prejudicado pelo mau desempenho coletivo da nossa equipe. Ele não tem culpa de nada.

Para o técnico, não houve tempo suficiente para o volante conseguir apresentar seu futebol.

— Não tem 15 dias de trabalho no grupo profissional. Vinha treinando e jogando bem no time de base. Por isso se entende não estar tão bem.