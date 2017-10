A atuação do Inter no empate contra o Boa não foi bem aceita pelos jogadores. Após D'Alessadnro lamentar a fraca partida, Uendel também reconheceu que a produção da equipe ficou bem abaixo da média recente. Apesar das dificuldades em Varginha, o lateral valorizou que o time conquistou mais um ponto na briga pelo retorno à Série A.

- Não foi um grande jogo, temos autocritica para admitir. Nosso jogo não fluiu e não encaixou. Difícil apontar um porquê, talvez o campo tenha travado um pouco a bola. Sabemos que poderíamos ter feito um jogo melhor. Ficou um jogo de muita disputa e pouca inspiração. Melhoramos um pouco no segundo tempo, trabalhamos mais a bola, mas mesmo assim faltou chutar mais a gol. Tivemos pouco perigo, mas, no geral, rendimento abaixo do que esperávamos. Não podemos menosprezar esse ponto.