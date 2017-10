O empate sem gols entre Inter e Boa Esporte , pela 30ª rodada da Série B do Brasileirão , foi pra lá de ruim. No entanto, a partida rendeu mais uma marca história a D'Alessandro na história colorada. Ele chegou a 385 jogos pelo clube, ultrapassando Bráulio.

D'Alessandro agora é o 11º jogador com mais atuações com a camisa do Inter. O próximo da lista é Carlitos, artilheiro máximo da história colorada com 485 gols em 387 jogos. O recordista neste quesito é Valdomiro, com 803 participações.