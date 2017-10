O fraco desempenho do Inter no empate em 0 a 0 com o Boa na noite desta terça-feira fez o capitão D'Alessandro adjetivar a partida como horrorosa. O camisa 10 foi o primeiro a falar com a imprensa na saída de campo do Estádio Dilzon Melo, em Varginha, para apontar o baixo futebol da equipe comandada por Guto Ferreira na 30ª rodada: