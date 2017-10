Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Lá pelos 32 minutos do segundo tempo, um resumo do jogo. Danilo Silva tentou dar uma de Gérson canhota de ouro e lançou. Errou, é claro. Foi um jogo de doer, de tão feio. A sinceridade de D'Alessandro ao final foi a melhor parte do empate medonho este 0 a 0 do Inter com o Boa, em Varginha.

O Inter parecia com vergonha de ter de jogar em um estádio e gramado tão ruins. No primeiro tempo, o time de Guto Ferreira merecia ter levado gol, tantos foram os passes errados. Isso sem falar nos balões, espaços e ausência de chances claras. Na volta do intervalo, valeu o empenho. Mas o futebol do Inter pareceu o da pior fase.

O empate com o fraquíssimo Boa mostra como o grupo do Inter precisa de reforços urgentes para a Série A. O garoto Jéferson sentiu e naufragou.

Edenilson parece não ter substituto, já que Felipe Gutierrez é carta fora do baralho. Na zaga, Danilo Silva é mediano. D'Ale e Camilo, este aberto pela esquerda, não conseguirem jogar contra um adversário, marcou como se fosse Copa.