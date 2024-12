Inter tem interesse em atacante do Racing, diz imprensa argentina 

Carbonero é colombiano. DANIEL DUARTE / AFP

A imprensa argentina noticiou, nesta segunda-feira (23), o interesse do Inter na contratação do atacante colombiano Johan Carbonero. O atacante tem 25 anos e fez parte do elenco campeão da Sul-Americana pelo Racing-ARG. Segundo os argentinos, a proposta colorada seria, inicialmente, de um empréstimo com passe fixado.

No último campeonato argentino, o atacante destro participou de 28 jogos, com dois gols marcados. O atleta acumula passagens por Once Caldas-COL e Gimnasia-ARG, além de convocações para as seleções de base da Colômbia.

Sua contratação poderia suprir a saída de Wesley. O atacante está com negociações avançadas para atuar no Krasnodar-RUS. O valor gira na casa dos 10 milhões de euros (R$ 63 milhões).