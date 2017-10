Guto Ferreira não foi tão contundente como D'Alessandro ao falar sobre o empate em 0 a 0 com o Boa , mas concordou que o Inter ficou "abaixo do que vinha jogando". O treinador apontou os desfalques da equipe como um dos motivos da fraca atuação. E elogiou o adversário, que ocupa a parte de baixo da tabela e que perdeu para o ABC na rodada passada:

– Eu concordo que ficamos abaixo do que vínhamos jogando, somar pontos é importante. Pode fazer a diferença ali na frente. Não que não existam peças de reposição. Mas trocar cinco peças, mexe. A equipe teve que se moldar, não conseguiu manter o nível das partidas que vinha mantendo. Em cima de tudo isso, levamos um ponto – analisou o treinador, que elogiou o Boa: – Boa joga em uma marcação individual, com ação de luta, equipe técnica.

O técnico ainda amenizou a estreia de Jéferson, que foi alçado por ele no lugar de Edenilson em um time com desfalques. Disse que escolheu o volante de 20 anos da base por conta da saída de bola:

– É normal um menino que está chegando no meio da competição, não tem nem 15 dias com o profissional. Vinha jogando na equipe B, é normal que uma equipe um tanto descaracterizada, não se encontre tão bem. A mudança foi muito mais para alimentar a saída de bola. E com o Felipe (no segundo tempo), a gente conseguiu.