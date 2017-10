Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Inter e Boa não conseguiram tirar o placar no zero nesta terça-feira (17), em Varginha, pela 30ª rodada da Série B. Foi um confronto pouco movimentado e sem grande exigência para a arbitragem. O juiz alagoano Francisco Carlos do Nascimento fazia atuação discreta e tranquila até os 45 minutos da etapa complementar. Acabou cometendo um erro importante quando o jogo estava entrando no tempo de acréscimo.

Houve um pênalti não marcado em William Pottker. O atacante recebeu cruzamento de Uendel, dominou a bola e chutou com a perna esquerda. Imediatamente após a finalização, ele foi atingido por um carrinho violento do defensor do Boa.

O lance foi rápido e se torna mais difícil porque Pottker conseguiu o arremate. Isso dá a ideia de conclusão da jogada. Talvez por isso o árbitro não tenha percebido que houve a infração.