A sintonia que não foi percebida em campo pôde ser notada nos discursos após o jogo do Inter, nesta terça-feira (17). Sinceros, jogadores, técnico e dirigentes admitiram o mau desempenho da equipe diante do Boa., em Varginha.

Melo acrescentou que as ausências de Rodrigo Dourado, Edenilson, Leandro Damião e Sasha têm relação com a queda de desempenho do time. Ressalvou, no entanto, que isso se deu não pela falta de qualidade de quem entrou, mas de entrosamento.