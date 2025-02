Grêmio passa sufoco, bate o São Raimundo nos pênaltis e avança na Copa do Brasil

Já na primeira fase, foi preciso apelar para a imortalidade. O Grêmio conquistou a classificação na Copa do Brasil ao bater o modesto São Raimundo nos pênaltis por 4 a 1 após empate em 1 a 1 no tempo normal.

Na noite desta quarta-feira (19), o estreante Cristian Olivera evitou o vexame no Estádio Canarinho, em Boa Vista, capital de Roraima, com gol nos acréscimos após os donos da casa saírem na frente com Kanté.

Com a vaga garantida na próxima etapa da Copa do Brasil e o sonho do hexa vivo, o Tricolor volta a pensar no Gauchão. No próximo sábado (22), enfrenta o Juventude às 21h30min, pelo primeiro jogo da semifinal, na Arena, em Porto Alegre.

O adversário da próxima fase será o Barcelona de Ilhéus, da Bahia, ou o Athletic Club, de Minas Gerais, que se enfrentam na terça-feira (25). A equipe gaúcha voltará a atuar fora de casa em jogo único.

Sustos e poucas chances

Na partida, Lucas Esteves, na lateral-esquerda, e Cristian Olivera, na ponta-direita, foram os reforços apresentados à torcida na escalação inicial. Além disso, Quinteros optou por Tiago Volpi no gol e escalou Cuéllar no meio.

De resto, velhos conhecidos: João Pedro na direita, Rodrigo Ely e Jemerson no miolo da zaga. Villasanti ao lado do colombiano Cuéllar, Cristaldo e Aravena mais à frente, juntos com o uruguaio. Braithwaite foi o centroavante.

Como o Grêmio usou e abusou do seu lado, em especial nos primeiros 15 minutos, Olivera foi o centro das atenções gremistas na primeira etapa.

O uruguaio buscou tabelas, tentou dribles e se apresentou na área para finalizar. Aos 10 minutos, teve chance de cabecear um cruzamento de Aravena. Traído pelo quique alto da bola, não foi feliz.

Com o meio campo congestionado, o time de Gustavo Quinteros procurou as laterais e os consequentes cruzamentos para chegar ao gol. Nada feito.

A partida seguiu sem brilho, também culpa da pouca qualidade técnica adversária.

Ainda na etapa inicial, o técnico tricolor precisou gastar duas substituições: Aravena deu lugar ao estreante Amuzu e João Lucas entrou na vaga de João Pedro. Ambos saíram com dores.

Quando os donos da casa finalmente encaixaram um contra-ataque, surgiu o momento de maior perigo até então: Felipe cruzou — ou chutou — e colocaria a bola no ângulo de Volpi se não fosse a boa intervenção do goleiro.

O lance arrancou gritos de “eu acredito” da torcida. A tentativa do São Raimundo foi respondida pouco depois quando Jemerson acertou a trave de Carlos Henrique após cobrança de escanteio e ajeitada de Braithwaite.

Morno na sua maior parte, o primeiro tempo acabou agitado, inclusive com chute de Amuzu de fora da área. Os sustos de ambos os lados, as faltas duras e as substituições queimadas de forma precoce por Quinteros acenderam o alerta para o segundo tempo.

Tensão e empate no fim

O Grêmio voltou ciente da tensão. De pacato, tornou-se agressivo com a bola no pé, com as iniciativas pessoais de Monsalve, que entrou no lugar de Cristaldo, pelo centro e Amuzu pela esquerda.

Contudo, quem acertou o gol primeiro na etapa final foi o São Raimundo. Uma pancada de Belão, em rebote de escanteio, acabou espalmada por Volpi.

No toma lá, da cá, teve resposta. Bola que veio do peito de Edenilson sobrou para Monsalve, que bateu para fora. Um minuto depois, aos 11, o meia colombiano deixou Vera Cruz no esquecimento e encontrou Olivera na área. Carlos Henrique salvou.

A tensão se transformou em medo aos 20 minutos, quando Ygor encontrou Kanté no meio de Jemerson e Rodrigo Ely. O atacante, que havia ingressado dois minutos antes, bateu por cima de Volpi e abriu o caminho para o sonho da classificação do São Raimundo.

Quinteros resolveu abdicar da velocidade de Amuzu e dar vez ao faro artilheiro de Arezo. Sem repetir as investigas perigosas, era hora de apostar em dois centroavantes juntos em campo.

E as melhores oportunidades de empate passaram pela cabeça dos dois. Os dois tiveram oportunidades de empatar. Aos 34 minutos, Arezo tentou de cabeça a dois metros de Carlos Henrique. Aos 39, foi a vez de Braithwaite finalizar. Ambos pararam do goleiro.

Já que os homens da área não resolveram, quem devolveu a esperança ao Grêmio foi Cristian Olivera, aos 47 minutos. Monsalve cobrou escanteio, a defesa desviou e o estreante estava no rebote para chutar, igualar o marcado e levar a decisão para os pênaltis.

Na marca da cal, o goleiro Volpi se levantou como herói ao defender a cobrança de Klebinho e também marcar um dos gols. Braithwaite, Jemerson e Arezo converteram as outras três batidas.

Copa do Brasil — Primeira fase — 19/2/2025

São Raimundo (1) (1)

Carlos Henrique; Luã, Guigui, Vera Cruz e Klebinho; Bazilio e Belão; Ygor (Jeff Silva, 42’/2ºT), Felipe (Yan, 30’/2°T) e Guilherme (Juninho, 18’2ºT); Railson (Kanté, 18’/2ºT). Técnico: Chiquinho Viana

Grêmio (1) (4)

Volpi, João Pedro (João Lucas, 36’/1ºT), Rodrigo Ely, Jemerson e Lucas Esteves; Cuéllar e Villasanti (Edenilson, INT); Cristian Olivera, Cristaldo (Monsalve, INT) e Aravena (Amuzu, 28’/1ºT; Arezo, 24/2ºT); Braithwaite. Técnico: Gustavo Quinteros

GOLS: Kanté (S) aos 20min e Cristian Oliveira (G) aos 47min do 2º tempo

CARTÕES AMARELOS: Villasanti, Felipe, João Lucas

CARTÕES VERMELHOS: Edenilson, Chiquinho Viana

ARBITRAGEM: Gustavo Ervino Bauermann (SC), auxiliado por Gizeli Casaril (SC) e Bruno Muller (SC).

PÚBLICO: 4.652 pessoas

RENDA: R$ 418.264,88

LOCAL: Estádio Canarinho, em Boa Vista, Roraima

Próximo jogo

Sábado, 22/2 — 21h30min

Grêmio x Juventude

Arena do Grêmio — Gauchão (semifinal, jogo de ida)