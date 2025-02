Quem é Kanté, atacante do São Raimundo-RR que marcou gol contra o Grêmio pela Copa do Brasil

Kanté marcou diante do Grêmio. Hélio Garcias / São Raimundo/Divulgação

Um gol com sotaque francês saiu na primeira fase da Copa do Brasil, mas não era o nome que o torcedor gremista esperava. Na noite em que Francis Amuzu estreou pelo Grêmio, quem foi às redes foi Fabrício Kanté, atacante do São Raimundo-RR, na vitória tricolor nos pênaltis, pela primeira fase da Copa do Brasil.

O artilheiro do Campeonato Roraimense em 2024 marcou aos 21 minutos do segundo tempo, dois minutos após ter sido colocado em campo pelo técnico Chiquinho Viana, na noite desta quarta-feira (19). O apelido é devido a semelhança ao jogador francês N'Golo Kanté, atualmente no Al-Ittihad.

Kanté, 26 anos, não atuava há quase um mês. Sua única partida no ano havia sido na goleada por 4 a 1 sobre o Trem, em jogo em que também deixou a sua marca, em 22 de janeiro. Agora, são duas partidas no ano e dois gols. Ou melhor, dois gols em 94 minutos em campo. Um a cada 47 minutos.

Nascido em Volta Redonda-RJ, o volante fez quase toda a sua carreira longe de terras Fluminense. Sua primeira partida como profissional foi pelo Rio Verdense-GO. Foram rês passagens pelo clube goiano.

Ainda passou pelo Araguaia-MT, Taguatinga-DF e São Cristovão-RJ.

São três temporadas pelo São Raimundo. No ano passado, antes das finais do Estadual, o técnico Chiquinho Viana fez uma análise sobre a evolução do jogador.

— Ele está melhorando muito a finalização, jogando com mais tranquilidade. Atacante vive basicamente disso, de gols. É uma opção dele cobrar os pênaltis, ele se cobra muito. A doação que ele nos dá, a gente tem que recompensar deixando ele o máximo que a gente puder em alguns jogos, para que ele possa fazer os gols necessários — disse o treinador do Mundão.