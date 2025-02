"Nos faltou mobilidade", avalia Quinteros após classificação nos pênaltis do Grêmio na Copa do Brasil

Quinteros apontou as dificuldades de sua equipe na estreia da competição continental.

O técnico Gustavo Quinteros enxerga o empate do Grêmio pela estreia da Copa do Brasil como um sinal de alerta. Para o comandante, o grande problema da noite desta quarta-feira (19) foi o primeiro tempo.

— A equipe jogou todo o tempo no campo rival. Nos equivocamos duas vezes, uma saiu o gol deles. Mas tivemos três ou quatro chances para fazer gol, só faltou precisão.

Foi uma partida difícil, teremos que trabalhar muito . Debutaram jogadores que treinaram um dia com os outros. Creio que passamos merecidamente pelo segundo tempo (que fizemos) — relatou.

