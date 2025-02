O Grêmio está escalado para enfrentar o São Raimundo-RR , nesta quarta-feira (19), pela primeira fase da Copa do Brasil.

Lucas Esteves e Cristian Olivera estreiam como titulares no time de Gustavo Quinteros. Outros recém-contratados, Wagner Leonardo e Amuzu começam no banco.

O Grêmio entra em campo com: Tiago Volpi; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Lucas Esteves; Cuéllar, Villasanti, Cristian Olivera, Cristaldo e Aravena; Braithwaite.

No banco, estão à disposição: Gabriel Grando, João Lucas, Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Viery, Camilo, Dodi, Edenilson, Monsalve, Amuzu, André Henrique e Arezo.

