Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio na classificação contra o São Raimundo-RR

O Grêmio venceu o São Raimundo-RR nos pênaltis, nesta quarta-feira (19), e garantiu vaga na próxima fase da Copa do Brasil.

O gol de Olivera garantiu o 1 a 1 no tempo normal e levou o jogo para os pênaltis.

Braithwaite, Jemerson, Arezo e Volpi converteram suas cobranças, e o Tricolor venceu por 4 a 1 nas cobranças.

Confira as notas dos jogadores do Grêmio

Volpi

Salvou o Grêmio em ao menos três oportunidades no tempo normal. Nos pênaltis, defendeu um chute e fez um gol. Nota 7,5

João Pedro

Bastante acionado, tentou dobradinhas com Cristian Olivera, mas faltou entrosamento. Saiu aos 36 minutos, com dores no tornozelo. Nota 5

Rodrigo Ely

Lento nas antecipações, perdeu bolas fáceis e sofreu com os atacantes. Nota 4

Jemerson

O gol do São Raimundo saiu nas costas dele. Acertou a trave no primeiro tempo e converteu um pênalti. Nota: 5

Lucas Esteves

Precisou se dedicar à defesa na maior parte do tempo, com o São Raimundo investindo no seu lado. Sem brilho na frente, fez cortes importantes atrás. Nota 6

Cuéllar

Ainda não mostrou o futebol que o destacou no Flamengo. Segue com desempenho protocolar e abaixo do esperado. Nota 5

Villasanti

Teve espaço para carregar a bola, mas não conseguiu armar. Se apresentou na frente para chutar, mas não foi feliz. Nota 5

Cristian Olivera

Foi bastante participativo, especialmente no primeiro tempo, e fez o gol que salvou o Grêmio nos acréscimos. Nota 7

Cristaldo

Apagado no primeiro tempo, enfrentou um setor congestionado e tocou pouco na bola. Nota 4,5

Aravena

Nos 28 minutos em que esteve em campo, pouco contribuiu, já que o lado mais utilizado pela equipe foi o direito. Foi substituído com dores. Nota 5

Braithwaite

Tocou pouco na bola no primeiro tempo e teve chance de marcar em cabeçada na etapa final. Parou no goleiro. Nota 6,5

Amuzu

Agitou o lado esquerdo de ataque do Grêmio, com tentativas de dribles, cruzamentos e finalizações. Faltou efetividade e ritmo. Nota 6

João Lucas

Com o coletivo abaixo do esperado, não conseguiu ser um diferencial. Nota 6

Edenilson

Não entrou tão bem quanto geralmente ocorreu no Gauchão. Levou um vermelho desnecessário no fim do jogo. Nota 5,5

Monsalve

Com muita iniciativa pessoal, deu novo ânimo ao meio-campo do Grêmio na etapa final. Nota: 7

Arezo

Teve chance de marcar dentro da pequena área, mas cabeceou. Entrou quando o time já estava bagunçado e nervoso. Nota 6

São Raimundo

Não se conformou em apenas defender apesar da diferença técnica. Luã, pela direita, e o meia Felipe, foram os melhores ao lado do goleiro Carlos Henrique.