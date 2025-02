Grêmio passa na Copa do Brasil em partida dramática

O primeiro tempo do Grêmio contra o São Raimundo-RR foi ruim na noite desta quarta-feira (19). Nunca conseguiu se impor a um adversário com fragilidades visíveis. Aravena e João Pedro foram substituídos por lesão . Amuzu e João Lucas entraram. Cristaldo pouco criou. Estava desligado na partida. Na frente, Braithwaite jogou abandonado .

No geral, a atuação gremista não teve qualidade coletiva. Fato que pode ser explicado pela falta de entrosamento. No intervalo entraram Edenilson e Monsalve. O goleiro Carlão só foi fazer a primeira defesa aos 12 minutos da etapa final em uma conclusão de Cristian Olivera. Mas após uma saída errada de Rodrigo Ely, que depois não se recuperou no lance, o Grêmio sofreu um gol marcado por Kanté.

E quando tudo se encaminhava para um baita fiasco, o gol de Kike Olivera nos acréscimos levou a decisão para o drama dos pênaltis. Volpi defendeu uma penalidade e fez o gol da classificação. Ser eliminado na primeira fase da Copa do Brasil, por um clube que não joga nenhuma série do Brasileirão, seria um baita vexame. O Tricolor escapou do pior. Fica todo o alerta para a semifinal do Gauchão contra o Juventude.