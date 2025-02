Fora da viagem a Roraima, Luan Cândido deve levar 15 dias para estrear pelo Grêmio

O Grêmio estima que Luan Cândido levará em torno de 15 dias para ficar à disposição do técnico Gustavo Quinteros. Dos jogadores recentemente contratados pelo clube, o lateral-esquerdo foi o único que não acompanhou a delegação a Boa Vista, onde o Tricolor enfrentará o São Raimundo nesta quarta-feira (19), pela primeira fase da Copa do Brasil.

Ausente na delegação que viajou a Roraima, o jogador permaneceu em Porto Alegre aprimorando a parte física. A informação apurada pela reportagem da Zero Hora dá conta de que o tempo de preparação é apenas uma estimativa , mas pode diminuir a depender do desempenho físico do atleta.

A última vez que Luan disputou uma partida oficial foi no dia 5 de dezembro do ano passado, quando entrou nos 20 minutos finais da vitória do Bragantino sobre o Athletico-PR, em Curitiba, pela penúltima rodada do Brasileirão 2024.