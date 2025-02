Herói contra o São Raimundo, Tiago Volpi avalia classificação na Copa do Brasil: "Teve a cara do Grêmio"

Volpi fez a diferença na decisão por pênaltis. Lucas Uebel / Grêmio FBPA/Divulgação

A classificação do Grêmio teve um herói claro na primeira fase da Copa do Brasil. Contra o São Raimundo, Tiago Volpi livrou o Tricolor de um vexame histórico. Após o empate em 1 a 1 no tempo normal, o goleiro defendeu uma cobrança e converteu a sua para garantir o avanço por 4 a 1 nos pênaltis.

— É a Copa do Brasil que todos conhecemos. Não podemos menosprezar essa competição, e não fizemos isso. Sabíamos que seria um jogo difícil, e acredito que teve muito a cara do Grêmio hoje. Foi um cenário difícil, um campo difícil de jogar, que não estava em melhores condições, mas a equipe lutou até o último minuto, e não desistiu — avaliou o goleiro após a classificação.

Questionado quando chegou a Porto Alegre, Tiago Volpi viveu seu primeiro grande momento com a camisa gremista. O goleiro valorizou o protagonismo que teve no Estádio Canarinho, em Boa Vista.

— Acho que para todo jogador é muito importante ter um destaque positivo, isso ajuda muito, nos dá confiança, e é uma responsabilidade bem grande vestir a camisa do Grêmio. Então, acho que hoje (quarta-feira), um jogo dessa maneira, me deixa feliz, com confiança, mas entendendo também que tem um caminho longo pela frente — afirmou.

Agora, o Grêmio se prepara para enfrentar o Juventude pelas semifinais do Gauchão. A partida ocorre no próximo sábado (22), às 21h30min, na Arena.

— O jogo de hoje (quarta-feira) dá moral para a equipe, por mais que tenha sido nos pênaltis, mas uma classificação sempre dá moral e confiança para o time. Então, isso prova também para nós mesmos que, independente das circunstâncias, temos que lutar até o final, não desistir e, como eu falei, acho que isso dá uma moral e uma confiança grande para o jogo de sábado — finalizou.

Após o jogo de sábado, Grêmio e Juventude se reencontram em 1º de março, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, para definir a classificação à final. Já pela Copa do Brasil, o Tricolor aguarda o vencedor de Barcelona-BA e Athletic-MG, que duelam em 25 de fevereiro.