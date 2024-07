Reforços Notícia

Grêmio estipula data para estreia de Jemerson e de pelo menos um atacante

Zagueiro foi contratado em maio, mas deverá fazer seu primeiro jogo somente em 17 de julho, contra o São Paulo. Para as próximas partidas, apenas Soteldo, que estava com a seleção venezuelana, será novidade no time

08/07/2024 - 11h44min