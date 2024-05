O Grêmio ganhou mais uma opção para o setor defensivo. O clube anunciou, nesta quarta-feira (22), a contratação do zagueiro Jemerson, de 31 anos. O defensor estava no Atlético-MG desde 2022. Ele assinou com o Tricolor até dezembro de 2026, mas só poderá jogar após a abertura da janela de transferências, em 10 de julho.