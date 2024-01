O torcedor do Grêmio pôde voltar a ver em campo nesta quarta-feira (24) a icônica dupla de zaga campeã da Copa do Brasil de 2016 e da Libertadores em 2017. Kannemann e Geromel foram titulares na vitória por 4 a 1 diante do São José, na Arena. Contudo, assim como já ocorreu no ano passado, a formação tende a se repetir poucas vezes em 2024.