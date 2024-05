Após a parada ocasionada pela enchente no Rio Grande do Sul, o Grêmio voltará a campo no próximo dia 29 para enfrentar o The Strongest, pela Libertadores. O time boliviano passa por um bom momento. Já classificada para as oitavas de final, a equipe ainda está invicta sob o comando de seu novo técnico, o espanhol Ismael Rescalvo.