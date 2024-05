Reforço desejado por Renato Portaluppi para o Grêmio, Rodrigo Caio tem poucos jogos disputados desde 2021, ano que trabalhou com o treinador no Flamengo. No final daquela temporada, o zagueiro passou por uma cirurgia no joelho e sofreu com problemas que impediram de ter continuidade. Ele está sem contrato desde o final de dezembro, quando teve encerrado seu vínculo com o clube carioca.