Após desembarcar em São Paulo, o técnico Renato Portaluppi deu início a uma nova etapa dos trabalhos do Grêmio realizados no CT do Corinthians. Nos próximos treinos, o treinador começará a esboçar o time para o jogo contra o The Strongest, no dia 29 de maio, pela Libertadores. Por isso, nesta quinta (23), o Tricolor terá um jogo-treino na capital paulista contra a Portuguesa.