O Grêmio ligou o alerta contra o desgaste físico. Após quatro dias de atividades no CT do Corinthians, os jogadores sentiram o ritmo da volta aos treinos, o que fez o técnico Renato Portaluppi diminuir o volume de trabalhos. A oito dias da partida contra o The Strongest, em Curitiba, pela Copa Libertadores, existe uma preocupação muito grande com a defasagem física em relação aos adversários.