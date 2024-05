Em entrevista ao SporTV, o técnico Renato Portaluppi confirmou que o Grêmio negocia a contratação do zagueiro Rodrigo Caio, ex-Flamengo. Em recuperação de graves lesões no joelho direito, o atleta de 30 anos chegaria para ajudar o Tricolor na disputa da Libertadores, da Copa do Brasil e do Brasileirão.