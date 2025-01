Reino Unido vai criar regime de sanções contra redes de tráfico de imigrantes

Após vencer as eleições de 4 de julho, o governo trabalhista de Keir Starmer assumiu do Executivo conservador anterior o comando da luta para conter a chegada de imigrantes pelo Canal da Mancha em pequenas embarcações.

Lammy ressaltou que será o primeiro projeto desse tipo no mundo. Starmer defendeu uma estratégia "ousada e inovadora" para acabar com essas redes.

O novo regime vai entrar em vigor no fim do ano e se concentrar "nos indivíduos e entidades que organizam essas travessias perigosas" do Canal da Mancha e que "obtêm um lucro importante explorando as pessoas vulneráveis", expressou o Ministério das Relações Exteriores, acrescentando que as medidas devem "frear os fluxos financeiros em sua origem".