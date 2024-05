Além da contratação de Rodrigo Caio, o Grêmio também está encaminhando um outro reforço para o setor defensivo. Jemerson, 31 anos, é outro nome na lista de reforços do Tricolor. O zagueiro, que atua preferencialmente pelo lado esquerdo, tem contrato com o Atlético-MG até o fim deste ano. Os clubes negociam a liberação do jogador para a próxima janela de transferências, segundo informou a imprensa mineira.