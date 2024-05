A falta de ritmo e a defasagem física são os principais desafios projetados pelo Grêmio para a retomada da temporada na próxima semana. Em entrevista exclusiva a GZH, na concentração tricolor em Guarulhos, o volante Edenilson destacou ainda a dificuldade de o time disputar o intenso calendário brasileiro sem um local definido para treinar e jogar. Porém, ao lembrar do drama muito maior das pessoas que seguem desabrigadas no Rio Grande do Sul, o meio-campista falou em fazer um "esforço pelo povo gaúcho".