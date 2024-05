Uma das regiões mais castigados pela enchente, o Humaitá representa para o volante Edenilson muito mais do que o local onde está situada a Arena do Grêmio. Nascido e criado no bairro da zona norte da Capital, o meio-campista aposta na força do futebol e do Tricolor para a reconstrução da região onde cresceu e deu os seus primeiros chutes, e onde até hoje vivem seus familiares, no momento alojados no condomínio do jogador no Litoral, esperando o nível da água baixar.