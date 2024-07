Um dos grandes sonhos do Grêmio para reposição de Suárez esteve na mira novamente do clube nos últimos dias, mas recusou a investida do clube. Alexis Sánchez, livre no mercado após finalizar o contrato com a Inter de Milão, via empresário, relatou que não pretende atuar no futebol brasileiro. Logo, o Departamento de Futebol busca outras alternativas para o setor ofensivo.