Renato ganha voto de confiança da diretoria e promete reação: “O Grêmio vai sair fácil dessa situação”

Embora os resultados negativos e a crise do Grêmio, agravada pela goleada para o Juventude por 3 a 0 em Caxias do Sul, Renato segue no cargo. O treinador do Tricolor revelou que, antes mesmo de se manifestar aos jogadores, como de praxe, esteve reunido com o presidente Alberto Guerra, o vice de futebol, Antonio Brum, e o executivo, Luiz Vagner Vivian. Contou que os dirigentes não o deixaram falar primeiro, mas não deixou claro se colocaria o cargo à disposição.