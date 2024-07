Busca pelo alívio Notícia

Grêmio aposta em "sacudir" o vestiário e nos reforços para reagir no Brasileirão

Tricolor identifica tensão e abatimento no ambiente, mas tenta mobilizar grupo para vencer o Operário no domingo (14), pela Copa do Brasil, para depois retomar a confiança e sair do Z-4

11/07/2024 - 12h50min Atualizada em 12/07/2024 - 10h56min