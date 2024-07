Grêmio perde mais uma, segue no Z-4 do Brasileirão e aumenta a pressão nos bastidores

O Grêmio deu novos motivos para o torcedor ficar preocupado. O otimismo construído durante o início da tarde desta quarta-feira (10) com as informações das chegadas de reforços se estraçalhou com outra noite de pouco futebol. Em um intervalo de 100 segundos, o Tricolor levou dois gols e perdeu para o Cruzeiro por 2 a 0 no Estádio Centenário. Agora resta aos gremistas torcer para que o Atlético-GO não pontue contra o Palmeiras nesta quinta-feira (11) para que o clube se mantenha em 18º lugar ao final da 16ª rodada, com 11 pontos somados em 14 jogos.