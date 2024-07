Como foram Notícia

Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio na derrota para o Cruzeiro

Revés de 2 a 0 no estádio Centenário, em Caxias do Sul, aprofunda a crise gremista no Brasileirão. Com o resultado, time de Renato Portaluppi perdeu mais uma chance de sair da zona de rebaixamento, onde está desde a nona rodada

10/07/2024 - 20h39min