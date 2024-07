Não mudou nada. Mais uma vez, na noite desta quarta-feira (10), no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, o Grêmio jogou coisa nenhuma, levou 2 a 0 do Cruzeiro, escapou de coisa pior e deixou seu torcedor mais assustado do que já estava com o risco de rebaixamento.