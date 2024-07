O Grêmio renovou as preocupações do seu torcedor. Na noite de quarta-feira (10), no Estádio Centenário, perdeu por 2 a 0 para o Cruzeiro e seguirá no Z-4. Desde a 9ª rodada na zona do rebaixamento, o Tricolor repetiu os erros das últimas derrotas no Brasileirão e viu a pressão aumentar às véspera de decidir vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil neste domingo (14) contra o Operário-PR.