A derrota para o Cruzeiro por 2 a 0 nesta quarta-feira (10) marcou o nono revés gremista em 14 partidas no Brasileirão. Com isso, o Grêmio segue com 11 pontos no campeonato nacional e está na frente apenas do Fluminense e do Atlético-GO, amargando um lugar na zona de rebaixamento em mais uma rodada.