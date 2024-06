A realidade do que serão os próximos jogos deu as caras na derrota do Grêmio para o Bragantino, na retomada do Brasileirão neste sábado (1º). Com os titulares preservados para a próxima terça-feira (4), em decisão que vale vaga às oitavas de final da Libertadores, o time reserva do Tricolor sofreu com a falta de ritmo de jogo e perdeu por 2 a 0, em partida válida pela 7ª rodada, no Estádio Couto Pereira.