Neste sábado (1°), no retorno ao Brasileirão, o Grêmio foi derrotado por 2 a 0 pelo Bragantino. Jogando como mandante, mas longe de casa, no Couto Pereira, em Curitiba, o Tricolor foi a campo com time reserva, priorizando o jogo de terça (4), contra o Huachipato, pela Libertadores. Fabio jogou na lateral direita e considerou que a falta de ritmo foi um dos principais problemas na derrota gremista.